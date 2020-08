Tilman Trebs

Großwoltersdorf (MOZ) Ein 18-jähriger Motorradfahrer ist am Freitagabend in einer Kiesgrube in Großwoltersdorf verunglückt. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Berliner Krankenhaus geflogen.

Wie Mathias Putzalla von der Oranienburger Polizei am Sonnabend auf Nachfrage berichtete, war der junge Mann gegen 20.30 Uhr mit einer Crossmaschine auf dem Betriebsgelände gestürzt. Er sei dort illegal mit seinem Motorrad unterwegs gewesen. Die Polizei ermittelt gegen den verletzten Motorradfahrer deshalb zum Verdacht des Hausfriedensbruches.