Sandra Euent

Päwesin (BRAWO) Am Samstag, 22. August, laden die Havelländischen Musikfestspiele für ein Konzert auf den Märkischen Hof Päwesin ein. Unter dem Motto "Frank Wasser stellt vor…" treten die beiden Pianisten Lutz Gerlach und Ulrike Mai mit ihrem Programm "Piano di Acqua" auf. Ebenso wird an diesem Nachmittag der neu ausgebaute _STALL inklusive einer kleinen Ausstellung mit zeitgenössischer, regionaler Kunst zu besichtigen sein.

Die Pianisten Ulrike Mai und Lutz Gerlach sind deutschlandweit für ihre besonderen Konzertprogramme bekannt, in denen sie klassische Tradition, Jazz und zeitgenössische Klänge auf einmalige Art miteinander verbinden. Die beiden Künstler, laden nun zu "Wassermusik" ein. Ihre aktuelle CD "Piano die Acqua" gleicht dabei einem vertonten Reisetagebuch. Es erklingen Bearbeitungen klassischer Werke von J. S. Bach, G. F. Händel, Zitate aus Smetanas "Moldau" und die "Regentropfen" von Jean Sibelius aber auch Kompositionen von Lutz Gerlach, die u.a. ein altes Wasserwerk auf der Insel Rügen beschreiben. Die klassische Pianistin Ulrike Mai studierte ihr Handwerk in Rostock und Berlin und zählt heute zu den bekanntesten Künstlerinnen ihres Genres in Norddeutschland. Der Pianist und Komponist Lutz Gerlach, gebürtiger Berliner, wird von der Fachpresse als "jazzbeeinflusster Romantiker" bezeichnet, der sein Publikum in "Traumwelten" entführt.

Tickets gibt es über die Havelländischen Musikfestspiele unter 033237/85961 via E-Mail an info@havellaendische-musikfestspiele.de oder online auf www.havelländische-muskfestspiele.de.