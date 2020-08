OGA

Gühlen Glienicke Am Freitag gegen 22 Uhr kam es in Gühlen Glienicke zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 62-Jährigen und seinem 32-jährigen Sohn, der noch bei seinen Eltern lebt. Der Sohn wollte nach ersten Erkenntnisse eine Party im Haus der Eltern feiern, was diese nicht gestatteten. Es kam zu einer handfesten Auseinandersetzung in deren Folge der Sohn (2,07 Promille) den Vater gegen einen Schrank schubste. Der Vater erlitt einen Cut am Hinterkopf der ambulant behandelt wurde. Der 32-Jährige wurde der Wohnung verwiesen.