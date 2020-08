OGA

Oranienburg (MOZ) Die Polizei ist am Sonnabendnachmittag zur Badestelle an der Rüdesheimer Straße am Lehnitzsee in Oranienburg gerufen worden. Ein 56-jähriger Mann hatte dort ein Hakenkreuz-Tattoo auf seiner Wade zur Schau gestellt. Der Strand war wegen des hochsommerlichen Wetters zu diesem Zeitpunkt gut besucht.

Polizeibeamte stellten den Mann vor Ort. Sie nahmen eine Strafanzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen auf. Der 56-Jährige verließ die Badestelle anschließend mit seinem Auto, teilte die Polizeiinspektion am Sonntag in Oranienburg mit.