GZ

Gransee (MOZ) Ein Verkehrsunfall hat sich am Freitagnachmittag auf der Ruppiner Straße in Gransee ereignet. Eine Autofahrerin wurde dabei verletzt. Das teilte die Polizei am Sonntag in Oranienburg mit.

Demnach sei ein 78-Jähriger mit einem Mercedes auf der Ruppiner Straße unterwegs gewesen, als plötzlich ein Reifen seines Fahrzeuges platzte. Dadurch habe der Mann die Kontrolle über sein Auto verloren. Er stieß daraufhin mit einem Peugeot und einem parkenden Ford zusammen. Die 23-jährige Peugeot-Fahrerin wurde durch den Zusammenstoß verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes und der Peugeot mussten abgeschleppt werden.