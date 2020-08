OGA

Oranienburg (MOZ) Ein Kindergeburtstag in der Nacht zu Sonntag die Polizei in Oranienburg auf den Plan gerufen.

Anwohner hatten sich gegen 0.45 Uhr über Lärm in der Lehnitzstraße bei der Polizei beschwert. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Lärm unter anderem von einem Spielzeugauto, dass das Kind geschenkt bekommen hatte, verursacht worden war. Die Beamten boten dem Kind an, sich auch mal ein richtiges Polizeiauto in der Polizeiwache anzuschauen und stellten die Nachtruhe wieder her, berichtete die Inspektion am Montag in Oranienburg.