MOZ

Wildberg In der Nacht zu Freitag entwendeten Unbekannte ein Wohnmobil von einem nicht eingezäunten Grundstück eines Autohauses in Wildberg. Es handelt sich um einen weißen Peugeot, Erstzulassung 2019, mit der Aufschrift "Weinsberg". Amtliche Kennzeichen befanden sich nicht an dem Camper. Das Fahrzeug wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 50 000 Euro.