MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Mit Rauchvergiftung mussten am Freitagabend eine 30-Jährige und ihre beiden fünf Jahre alten Kinder ins Krankenhaus gebracht werden. In ihrer Wohnung im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Fritz-Heckert-Straße in Eisenhüttenstadt war die Küche kurz vor 20 Uhr in Brand geraten. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Versuch, auf einem Gaskartuschenkocher das Abendessen zuzubereiten, missglückt – es kam zu einer Verpuffung, die wiederum den Küchenbrand auslöste. Der Raum stand im Vollbrand, als die Feuerwehr eintraf. Sie konnte die Bewohner in Sicherheit bringen und dann die Flammen löschen. Bewohnbar ist die Wohnung zurzeit nicht mehr. Die Höhe des Schadens wurde nicht mitgeteilt.