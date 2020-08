MOZ

Erkner (MOZ) Brandstiftung vermutet die Polizei als Ursache dafür, dass am Samstagabend auf dem Gelände "Am Springberg" um kurz vor Mitternacht ein unbewohnter Bungalow gebrannt hat – und rund zwei Stunden später ein zweiter. Im ersten Fall hatte ein alter, abrissbedürftiger Bungalow in voller Ausdehnung gebrannt. Die Feuerwehr legte einen Schaumteppich darüber und sicherte die Brandstelle. Gegen 1.50 Uhr brannte es erneut: Diesmal betraf es einen Bungalow, der nur 20 Meter vom ersten entfernt stand. Die Feuerwehr brachte auch hier die Flammen unter Kontrolle und übergab die Brandstellen an die Kriminalpolizei für ihre Ermittlungen.