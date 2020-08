OGA

Oberhavel (MOZ) Bei Unfällen auf den Autobahnen im Landkreis Oberhavel sind am Wochenende mehrere Menschen verletzt worden. Zudem gab es zahlreiche Blechschäden.

Sechs Menschen, darunter ein Kind, sind am Sonnabendnachmittag bei einen Unfall auf der A 10 zwischen Oberkrämer und dem Kreuz Oranienburg verletzt worden. Zunächst war ein Ford Transit auf einen Fiat-Kleintransporter aufgefahren und schob diesen auf einen Ford Mondeo. In den beiden Ford-Fahrzeugen wurden fünf Menschen verletzt. Kurz darauf fuhr noch eine VW-Fahrerin in die Unfallstelle. Sie wurde ebenfalls verletzt. Die Autobahn musste für etwa 30 Minuten gesperrt werden. Der Verkehr staute sich auf rund fünf Kilometern. Als Unfallursache wurde jeweils zu hohes Tempo angegeben.

Ein 56-jähriger Motorradfahrer stürzte am Sonnabend gegen 16 Uhr auf der A111 zwischen Berlin und Stolpe. Er musste schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch er soll zu schnell gefahren sein.

Bei weiteren Unfällen auf den Autobahnen blieb es bei Sachschäden.