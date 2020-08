Eckhard Handke

Neuruppin (MOZ) An über 90 Ständen konnten Besucher des zweiten Wiesenflohmarktes am Hangar 312 in Neuruppin am Sonnabend stöbern.

Schon gleich nach der Eröffnung am Vormittag gegen 10 Uhr, als die Sonne noch nicht ganz so kräftig vom Himmel lachte, pilgerten die ersten Flohmarktbesucher zum ehemaligen Militärflugplatz am heutigen Hugo-Eckener-Ring um sich auf "Schatzsuche" zu begeben.

Bilderstrecke Wiesenflohmarkt am Hangar 312 in Neuruppin Bilderstrecke öffnen

An den meisten Ständen wurde Kinderbekleidung und Spielzeug angeboten. Aber auch Antikes, Schmuck, Bücher und Sammlerstücke waren zu finden. Alte Amiga-Langspielplatten, die einst für 16 DDR-Mark nur nach langem Anstehen zu bekommen waren, waren einer Trödelhändlerin heute nur noch einen Euro wert.

Gegen die Mittagssonne half beim Flohmarktbummel am besten ein Sonnenhut oder Schirm. Für den großen Durst und den kleinen Hunger zwischendurch hatte das Hangar-Team ausreichend vorgesorgt. Viele Besucher ließen sich die Erbsensuppe mit Bockwurst aus der Gulaschkanone schmecken und konnten sich so das Kochen zuhause sparen. So wie auch Familie Neumann, die mit Kindern, dem Enkel und den Großeltern den Flohmarkt besuchte.

Der nächste Wiesenflohmarkt am Hangar 312 ist für den 5. und 6. September, also dann an zwei Tagen, geplant. Doch schon für den 15. August lädt Hangar-312-Veranstalter Christian Juhre zum nächsten Freiluft-Event ein, zum Oldtimertreffen mit anschließender Oldie-Party.