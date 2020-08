MOZ

Frankfurt Am Sonnabend in den Nachmittagsstunden musste die Polizei gegen Parksünder einschreiten. Trotz der hohen Waldbrandstufe parkten Autos am Westufer und am Ostufer des Helenesees im Waldgebiet. Insgesamt wurden 24 Parkverstöße geahndet. Die Parksünder erhalten Post von der Bußgeldstelle Gransee. Weitere Kontrollen sollen folgen, so die Pressestelle der Polizeidirektion Ost.