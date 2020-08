Eckhard Handke

Alt Ruppin (MOZ) Das Sommerfest am Rhin und die traditionelle Korsofahrt in Alt Ruppin wurden wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

Es wäre die 99. Korsofahrt gewesen, die am Sonnabend sonst wieder tausende Besucher angelockt hätte. Aber ganz so ruhig sollte es dann doch nicht zugehen. Peer Ettel vom Seebadrestaurant hatte am Alt Ruppiner Bollwerk zu einer Rhinparty eingeladen, die schnell ausverkauft war. Rund 400 Partygäste amüsierten sich bis nach Mitternacht bei Discomusik. Natürlich durften dabei die Mitglieder des Korsofahrtvereins nicht fehlen.

Vor der Party haben sich die Korsofahrt-Aktivisten von einem Boot mit Vereinswimpel und vom MS "Kronprinz Friedrich" aus, ein Bild vom Geschehen an den Rhinufern ohne Korsofahrt gemacht. Dabei entdeckten sie trotz Absage einige Grundstücke, die von den Anliegern illuminiert und geschmückt waren. Und auch einige bunte Boote tauchten auf, um einen Gruß vom Wasser aus an den Korsofahrtverein zu senden. Besonders schön gestaltet war das Boot "Land des Lächelns", auf dessen Heck stand: "Corona nicht mit uns". 2021 soll die 99. Korsofahrt nachgeholt werden.