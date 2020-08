Sven Klamann

Eberswalde, Bernau (MOZ) Von einer zweiten Welle der Corona-Pandemie ist im Landkreis nach wie vor nichts zu merken. Der Lagebericht des Barnimer Gesundheitsamtes von Sonnabend, 24 Uhr, hat keinerlei zahlenmäßige Veränderungen zu bieten. Es gab erneut nicht eine Neuinfektion.

Unverändert gibt es im Landkreis acht aktuell an Covid-19 Erkrankte: Sieben Patienten in Ahrensfelde und einer in Bernau sind betroffen.

Gleich geblieben ist auch die Zahl der Verdachtsfälle in Quarantäne: 15 Patienten befinden sich in häuslicher Isolation: acht in Ahrensfelde, jeweils zwei in Bernau, Panketal und Wandlitz sowie einer in Eberswalde.

Seit Ausbruch der Pandemie haben sich 450 Barnimer mit dem Corona-Virus infiziert. Inzwischen gelten 413 von ihnen als genesen. 29 Patienten sind mit oder an Covid-19 verstorben.

