Potsdam (MOZ) Eine Woche haben Lehrer, Eltern und Schüler noch Zeit, sich auf das neue Schuljahr vorzubereiten. Was ihnen wirklich bevorsteht, ist schwer vorherzusagen. Der geplante Regelbetrieb wird in vielerlei Hinsicht nicht so vonstatten gehen, wie vor einem Jahr. Wie sollte er auch mitten in einer Pandemie?

Die märkische Bildungspolitik fährt seit März auf Sicht. Von außen gesehen scheint vieles zögerlich, viele Entscheidungen den Verantwortlichen vor Ort übertragen zu werden. Das muss nicht schlecht sein, denn die Probleme sind vielfältig und manche pragmatische Lösung lässt sich nicht von Potsdam aus verordnen. Trotzdem wäre mehr Transparenz in der Entscheidungsfindung wünschenswert.

Beispiel Maskenpflicht in Schulen. Das Thema wird in jedem Bundesland anders gehandhabt. Das verunsichert. Da wäre eine klare Stellungnahme der Bildungsministerin wünschenswert. Statt dessen wird der Ball zurückgespielt zum Gesundheitsministerium. Beide Häuser konnten ihre Konflikte, etwa zur Teststrategie in den vergangenen Wochen mit einiger Mühe unter der Decke halten. Jetzt ist es an der Zeit, auch in diesem Fall die Karten auf den Tisch zu legen und eine gemeinsame Regelung zu finden. Im Idealfall eine, die Lehrer, Eltern und Schüler mitnimmt.