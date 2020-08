Roland Möller

Kyritz Landesliga-Aufsteiger Eintracht Alt Ruppin zog am Sonnabend vor 222 Zuschauern, darunter die eigene Fangruppe, durch einen sicheren Erfolg in Kreispokalfinale ein. "Wir haben uns dennoch gut verkauft", fand der Kyritzer Trainer Ronny Krapat. Der Kreisoberligist kam fast aus dem Kalten ins Pokalspiel, erst am Mittwoch war Kyritz in die Vorbereitung gestartet. Schon drei Wochen bereitete sich die Eintracht auf die Ssaison vor. "Ein verdienter Sieg, doch nach harten Trainingseinheiten hatten wir müde Beine", sagte Gästecoach Daniel Kraatz.

Er sah eine überlegene Eintracht-Elf, schnell gelang Andy Horn die Führung. Doch während defensiv die Eintracht gut organisiert war, man ließ in den 90 Minuten nur eineinhalb Kyritzer Chancen los, haperte es mit der Genauigkeit im Offensivspiel. Trotzdem hatte Alt Ruppin schon bis zur Pause drei klare Chancen. "Da hätte schon alles klar sein müssen", ärgerte sich Kraatz. Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spiel wenig. Kyritz verteidigte engagiert und auch geschickt, Alt Ruppin drängte unermüdlich, hatte einige gute Gelegenheiten. Justin Barkow (51.) und Zugang Niclas Donatz (85.) in seinem ersten Pflichtspiel für Alt Ruppin drückten die Überlegenheit zum 0:3-Endstand aus. "Für den Stand der Vorbereitung war es in Ordnung, außer vielleicht die Chancenverwertung", so Kraatz.rom

Kyritz: Richter - ; Höppner (56. Seidel), M. Schneider, Erleman, Hoffmann (82. Conrad), Kandziora (82. Grünthal), Strauß, Müller, Richter, Keiling, Blessin

Alt Ruppin: Borrmann - P. Horn, Dargelis, John, Ganzack (65. Götsch), Ph. Wolff, A. Wolff (53. Neumann), A. Horn, Barkow (84. Donatz), Platte, Mann