Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Wie bereits von Anwohnern der Röblinsee-Siedlung und anderen Bürgern der Wasserstadt befürchtet, hat der Landkreis die geplante Großsteganlage auf dem Röblinsee in Fürstenberg genehmigt – als Folge des Vergleichs mit der Röblinsee GmbH vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg.

Der Vergleich beinhaltet laut der Pressesprecherin des Landratsamtes, Ivonne Pelz, die Genehmigung einer Schwimmsteganlage mit einer Länge von 95 Metern und einer Anbindung an einen nahen, westlich davon gelegenen Bestandssteg. Zudem sieht der Vergleich die Errichtung zusätzlicher Schutzmaßnahmen für den Schilfgürtel vor – wie zum Beispiel eine Barriere aus Schwimmdalben.

Die wasserrechtliche Genehmigung durch die untere Wasserbehörde des Landkreises Oberhavel erfolgte bereits am 30. Juni, wie jetzt mitgeteilt wurde. Das Verfahren vor dem OVG ist laut der Sprecherin aber noch nicht beendet. Weil unter anderem die Stadt Fürstenberg Widerspruch beim Landkreis gegen die Ende Juni erfolgte Genehmigung eingelegt hat. Hintergrund ist die Forderung der Kommune, das Vorhaben in ein Bauleitverfahren einzubinden. Damit offene Fragen wie Parkplätze und Müllabfuhr geklärt werden. Die Bürgerinitiative gegen den Großsteg hat zu einer Demo samt Diskussion mit Beteiligten für 7. August um 16 Uhr an der Blauen Mauer eingeladen. Der RBB-Robur wird vorfahren.