Geschwindigkeitskontrolle: Diesmal an der B167 in Lebus. © Foto: Ines Weber-Rath

Auf dem Weg ins Zweitbüro: Die Lebuser Revierpolizistin Cäcilia Sommerfeld am Eingang der Amtsverwaltung, in der sich ihr Dienstzimmer für die Sprechstunde am Dienstag befindet. Sonst ist die Polizistin vom Seelower Revier aus im Einsatz. © Foto: Ines Weber-Rath

Ines Weber-Rath

Lebus (MOZ) Wir treffen uns an der Amtsverwaltung Lebus, wo Cäcilia Sommerfeld ihr Büro hat – in Top-Lage im Obergeschoss, gegenüber vom Amtsdirektor. Doch wenn die Revierpolizistin zu ihrer Sprechstunde am Dienstagnachmittag mehr als einen Besucher in einer Sache hat, wird es eng, so winzig ist das Büro: Ein kleiner Schreibtisch mit Plexiglasscheibe in der Mitte, links und rechts ein Stuhl, mehr Platz ist nicht.

Kommen viele? "Ja", sagt die 45-jährige sympathische Beamte mit dem herzlichen Lächeln. Für ihre Sprechstunde gilt eine Ausnahme: Während sich Besucher der Amtsverwaltung derzeit anmelden müssen, ist das für die Sprechstunde der Revierpolizistin nicht nötig.

Die Leute, bei denen es sich nicht nur um Ältere handelt, denen der Weg ins Revier nach Seelow zu weit ist, kommen "mit allen möglichen Anliegen", so Cäcilia Sommerfeld. Besonders oft gehe es um Betrug. Aber auch Anzeigen zu Diebstählen, Körperverletzung und anderen Delikten nimmt die Revierpolizistin auf.

Unter ihren "Kunden" sind mehrere Stammgäste. "Die brauchen einfach nur jemanden zum Reden", sagt die Polizistin, die dann eine Art Seelsorgerin ist.

Auf dem Weg ins Büro hat sie Melanie Reich getroffen. Man ist per du. Die Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen des Ordnungsamtes sei "ausgezeichnet", lobt Sommerfeld. Während des Lockdown war man zusammen auf Streife, um an Hotspots die Einhaltung der Hygieneschutzmaßnahmen zu kontrollieren.

Zu den Aufgaben der Revierpolizistin gehört auch die Kontaktpflege – zu Schulen, Kitas, Vereinen, Gewerbetreibenden. Cäcilia Sommerfeld ist da, wenn Viertklässler ihre Fahrradprüfung ablegen, der Ernteumzug des Heimatvereins oder Umzug des Carnevalsvereins abzusichern ist, sie steht am Infostand der Polizei im Handwerkercamp für Schüler.

Doch die meiste Dienstzeit verbringt die Polizei-Hauptmeisterin auf Streife, in der Regel mit einem Kollegen. Diesmal hat sie die fürs Amt Golzow zuständige Revierpolizistin Claudia Pirke zur Seite. "Wir leisten Amtshilfe für Behörden", sagt Cäcilia Sommerfeld. Sie steht zum Beispiel mit dem "Blitzerfoto" vor der Tür, um festzustellen, ob ein Fahrzeughalter, der das abstreitet, der "Raser" war oder nicht. Und vollstreckt Haftbefehle, wenn eine Geldstrafe nicht bezahlt wurde und Ersatzhaft droht. "Die Betroffenen stehen vor der Wahl: zahlen oder mitkommen. Die meisten zahlen lieber", berichtet die Beamte.

Nicht selten werden die "Repos" aus der Leitstelle plötzlich zu einem Einsatz geschickt. "Wir sind die eiserne Reserve, wenn die Streife im Wach- und Wechseldienst des Seelower Reviers im Einsatz ist und der nächste rein kommt", erklärt Cäcilia Sommerfeld.

Einsatz für sichere Schulwege

Wenn dann irgendwie noch Zeit ist, wird "geblitzt". Schließlich sei zu schnelles Fahren die Unfallursache Nummer eins, erinnert die Polizistin. Zum Schulanfang werden Cäcilia Sommerfeld und ihre Kollegen im Umfeld der Schulen mit Kontrollen für mehr Sicherheit sorgen.

Sprechzeit der Revierpolizistin: Dienstag, 15 bis 18 Uhr, Tel. dort: 033604 7111