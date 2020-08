An der Skatewand: Roman Gebel aus Neuenhagen führt sein Können vor. Der 27-Jährige trat in der Rubrik der BMX-Profis an. Der hohe Lenker seines Rades lässt sich bei niedrigem Rahmen einmal um sich selbst drehen. © Foto: Edgar Nemschok

Jana Reimann-Grohs

Neuenhagen (MOZ) Spektakuläre Sprünge von der Mauer oder Backflips (Salto rückwärts) auf dem BMX-Rad oder Skateboard waren am Sonnabend im Skatepark Neuenhagen zu sehen. Nur in diesem Jahr keine Frau auf dem rollenden Brett oder Bicycle Motocross in verschiedensten Ausführungen. Es scheint immer noch ein männlich dominierter Sport zu sein, bestätigt Kontaktsozialarbeiter Daniel Pabst, der dort regelmäßig Jugendliche trifft. Auf den Platz verirren sich seiner Erfahrung nach nur selten Frauen oder Mädchen, um das Fahren zu üben. Dennoch waren zum regionalen Wettbewerb für jugendliche Skater und BMXer in vier verschiedenen Kategorien (Amateure und Profis) auch Frauen gekommen, die ihre Partner, Kinder oder Freunde anfeuerten.

Mutige Sprünge

Im Vorfeld hatten die Sponsoren "kunstform2" und "STONEBORN – Break the line!" wieder kräftig Werbung für das beliebte Ereignis gemacht. Finanziell wurde der Contest durch eine Förderung des Lokalen Aktionsplans MOL vom Kreis-, Kinder- und Jugendring getragen. Die Blaupause (Jugendhaus des Internationalen Bunds in Neuenhagen) richtete die Veranstaltung "NHG – JAM" mit Unterstützung der Kontaktsozialarbeiter und der Gemeinde aus. Da es zurzeit nicht viele Veranstaltungen gebe, wollte sich Bürgermeister Ansgar Scharnke das Spektakel persönlich anschauen, sagt er – und fand "richtig mutig", wie die Zwölf- bis 14-Jährigen ihre Sprünge machten. Für etwas Spaß und einen Familienausflug waren etliche aus den Nachbargemeinden vorbeigekommen. Aber nicht nur regionale Teilnehmer und Zuschauer bewunderten die mutigen Jungs. Die Skate- und BMX-Comunity kam von weit her, um sich zu zeigen oder Anregungen für neue Stunts zu holen. 15 junge Männer aus Schwedt hatten mit Marc Passler einen Sieger (Amateur auf dem BMX-Rad) vom Vorjahr dabei. Sein Gewinn, ein neuer Lenker fürs BMX-Rad, war schon eingebaut – diesmal reichte es nur für den zweiten Platz. Kumpel Stanislav Korsikov ging etwas mutiger ins Feld und meldete sich gleich bei den Profis an. "Wir sind zum Gewinnen hier", sagt der 20-Jährige. Was ihn antreibe, seien seine Leidenschaft für Extremsportarten und der Lifestyle der Skater. Das Event lockte auch Joe Hill aus Irland an, der den Siegerpokal bei den Skateboard-Profis mit nach Hause nahm.

Zuschauer vertröstet

Schon kurz vor 12 Uhr war die maximal mögliche Zuschauerzahl von 100 erreicht, berichtet Blaupausen-Chef Ralf Lauckner. "Wir haben schon überall Stühle aufgestellt, um die Abstandsregelungen einzuhalten." Der Sicherheitsdienst vertröstete die angereisten Gäste mit längeren Wartezeiten auf späteren Einlass. "Aber die jungen Leute sind alle entspannt", sagt Jan Sprenger. Marco Reichert aus Berlin wartete eine dreiviertel Stunde, bis er für jemand anderen hineingehen durfte. Der 29-Jährige versucht sich selbst auch ab und zu auf dem Skateboard, schaue aber lieber zu, wenn die Profis ihre Tricks zeigen, erzählt er.

Freiwillige von der DRK-Ortsgruppe Strausberg hatten auf dem Platz wie jedes Jahr nur Schürfwunden oder kleine Prellungen zu versorgen. So gern lasse sich ein Skater oder BMX-Fahrer auch nicht versorgen, plaudert Mario Pastille. Der Ehrencodex verbiete das. Die Sanitäter sind eher verstärkt bei Volksfesten mit Hüpfburgen für Kinder gefordert, bestätigt Corinna Senitz. "Die meisten Skater und BMX-Fahrer sind alle gut trainiert, sie wissen, was sie machen und passen auf."