Ulrike Gawande

Dessow (MOZ) Christian Görke, Landtagsabgeordneter der Linken, weckte jüngst bei einem Vorort-Termin in Dessow die Hoffnung, dass wieder Personenzüge auf der Bahnstrecke von Neuruppin nach Neustadt fahren könnten. "Auf meine entsprechende Anfrage an die Landesregierung wurde bestätigt, dass im Zuge der Aufstellung des nächsten Landesnahverkehrsplans 2023 auch die Reaktivierung dieser Bahnstrecke für den Personennahverkehr geprüft wird", sagte der Politiker. Vor 14 Jahren fuhr zuletzt ein Personenzug auf der Strecke. Heute rollen über die Gleise lediglich Güterzüge in den Temnitzpark. Doch laut Görke stünden die Chancen für eine Reaktivierung der Strecke so gut wie nie. "Mit der Änderung des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes durch den Bundestag zu Beginn dieses Jahres wurden die finanziellen Voraussetzungen für umweltverträgliche Investitionen in den Öffentlichen Nahverkehr verbessert", machte Görke deutlich. "So fördert der Bund die Reaktivierung von Bahnlinien für den Nahverkehr, wie hier zwischen Neustadt, Neuruppin und Herzberg, mit bis zu 90 Prozent." Trotzdem rechnet Christian Görke damit, dass es nicht ohne eine erhebliche Förderung zur Ertüchtigung der Bahnstrecke gehen wird. "Nach ersten Schätzungen ist ein Investitionsbedarf von einem hohen einstelligen Millionenbetrag nötig, um den Gleiskörper sowie die Signal- und Sicherheitstechnik für die heutigen Anforderungen des Personenverkehrs auf der Schiene herzurichten", so der Linken-Politiker.

Positive Signale kommen auch vom Landkreis. "Ostprignitz-Ruppin unterstützt alle Bestrebungen, das Verkehrsangebot im ländlichen Raum zu stärken und weiter zu verbessern", so Landkreis-Sprecher Alexander von Uleniecki. Auch wenn derzeit weite Teile des Gebiets entlang der diskutierten Bahnstrecke über die Plusbus-Linie zwischen Kyritz und Neuruppin abgedeckt werden. Jedoch biete diese keine umstiegsfreie Anbindung an den Bahnhof Neustadt, so von Uleniecki.