Ein schwimmendes Lichtermeer aus beleuchteten Kähnen verwandelte das Gewässer in Angermünde in eine traumhafte Kulisse. In der blauen Stunde kurz vor Einbruch der Dunkelheit zeichneten sich die Boote mit ihrer Beleuchtung weithin sichtbar ab. Überall auf dem Mündesee manövrierten Freizeitkapitäne ihre Party-Schiffe übers Wasser. © Foto: Oliver Schwers/MOZ

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Angermünder Süßwasser-Seebären haben am Sonnabend eine der romantischsten Partys des Jahres steigen lassen.

Obwohl die legendäre Lampionfahrt auf dem Mündesee wegen Corona eigentlich abgesagt war, hatten sich einige Spontan-Entschlossene entschieden, die Sache kurzerhand doch stattfinden zu lassen. Mit Aufrufen über die Zeitung, über Facebook und Whatsapp-Gruppen erging die Aufforderung an alle Bootsbesitzer, ihre Kähne flott zu machen. Fast 60 stießen dann auch gegen Abend in See, originell ausstaffiert, mit Bierkästen, Musik und fröhlichen Menschen an Bord. Am Ufer und auf dem Wasser herrschte eine geradezu ausgelassene Stimmung.

Veranstaltung trotz Corona

"Die Gründer der seit elf Jahren stattfindenden Lampionfahrt wollten diesmal nicht, aber wir wollten das einfach nicht ausfallen lassen", sagt Marcel Zienow. Gemeinsam mit Frank Peuse beantragte er in Windeseile die Veranstaltung trotz Corona. Beide holten sich unter Auflagen die Genehmigungen, bauten eine Party-Kulisse an der Promenade.

Schon am Nachmittag herrschte dort Motorengedröhn. Da rückten eigens zu diesem Anlass rund 50 Biker aus Schwedt im Lederkluft-Korso an, die ihre Motorräder am Wasser aufreihten. Sie kamen gerade von einem spektakulären Ausflug zurück: Die Fahrer hatten einem schwer krebskranken Mann aus Neukünkendorf eine gigantische Überraschung bereitet. Sie fuhren vor sein Haus, setzten ihn aufs Trike und chauffierten ihn im Konvoi bis Oderberg und wieder heim. "Er hat sich wahnsinnig gefreut", berichtete sein Sohn, der an der Überraschung beteiligt war und wusste, dass der Vater früher selbst gern Motorrad gefahren ist. "Er war völlig happy. Es hat ihn richtig aufgebaut."

Ganz nebenbei kam noch eine Spende von 200 Euro für das Hospiz in Eberswalde zusammen, die die Party-Veranstalter an Charity 1330 überreichten.

Am späten Nachmittag dann großer Trubel am Seeufer bei Dobberzin. Unter großem Gelächter gingen die Boote ins Wasser, umringt von barfüßigen Seebären. Mit dabei Riesenplüschtiere, aufblasbare Palmen, Lichterketten, Rundumleuchten, Badesachen, Hüte, Hunde und Fahnen. Einige Anwohner kamen gerannt und wunderten sich, dass die beliebte Party nun doch spontan stattfand, sie aber selbst die Angelkähne so schnell nicht flottmachen konnten.

Publikum saß überall am Ufer

Zwei zusammengekoppelte Boote mit einer selbst gezimmerten Plattform samt Musikboxen und Zelt stachen als schwimmendes bemanntes Partyfloß und zentrale Stimmungskanone in See. Währenddessen hatten es sich rund um den See überall in den Gärten, an Anlegestellen und am Schilfrand Anwohner, Gäste und Besucher bequem gemacht, um den leuchtenden Korso zu verfolgen. Die wohl beste Aussicht hatten die Mitglieder des Angelvereins, die sich beim Bier auf der kleinen Halbinsel versammelten und Logenplatz besaßen.

Mit Einbruch der Dunkelheit erreichten die Lampions, Leuchtdioden und Feuer ihre romantische Wirkung. Überall bewegten sich Lichterscheine über das still liegende Wasser. "Traumhaft schön", posteten begeisterte Zuschauer später auf Facebook-Fotos.