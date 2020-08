Lukas Grybowski

Berlin (MOZ) Kaum in Berlin angekommen, mussten die Neuzugänge des 1. FC Union Berlin direkt mit anpacken.

Keita Endo, Cedric Teuchert und Nico Schlotterbeck waren bereits voll involviert, als es darum ging, aus Seilen, blauen Tonnen und ein paar Brettern ein Floß zu bauen, mit dem das Team über den Scharmützelsee paddeln kann. Der Mannschaftsgeist sollte weiter gefördert werden, dabei sollen die drei Neuen nicht die einzigen Neuzugänge in Berlin bleiben. Und auch einige Abgänge wird es bei den Köpenickern noch geben.

"Wir sind auf dem Weg. Es sind noch ein paar Dinge zu klären. Wir hatten bisher einen sehr ruhigen Transfermarkt", sagte Geschäftsführer Oliver Ruhnert. Besonders auf der Torwartposition wird Union nach dem Abgang von Rafal Gikiewicz in Richtung Augsburg noch etwas tun müssen. Zuletzt wurden der in Hannover aussortierte Ron-Robert Zieler und Julian Pollersbeck mit den Eisernen in Verbindung gebracht. Damit in Bad Saarow überhaupt Trainingsspiele möglich waren, reisten der vereinslose Alexander Brunst (zuletzt Magdeburg) und A-Junior Nikolai Kemlein mit nach Brandenburg. Denn mit Moritz Nicolas (Reha nach Knieverletzung) und Lennart Moser (leichte Form des Pfeifferschen Drüsenfiebers) fehlen aktuell noch zwei junge Torhüter, die wohl aber nicht die 1A-Lösung für Trainer Urs Fischer sein dürften.

"Es wird noch Bewegung in die ganzen Thematiken kommen. Wir bewegen uns noch nicht mit dem Kader, mit dem wir am Ende in die Saison gehen werden", sagte Oliver Ruhnert in Bad Saarow. Trainer Urs Fischer lässt sich von den zahlreichen Spekulationen nicht beeindrucken. "Ich arbeite mit den Spielern, die da sind. Wie im normalen Arbeitsleben gilt es auch für mich, dass ich in dieser besonderen Zeit flexibel sein muss", sagte er beim Trainingsauftakt am Donnerstag. Zur gleichen Zeit der Vorbereitung im vergangenen Jahr hatte Union bereits seinen Kader zusammen.

Ebenfalls noch krank fehlte im Trainingslager mit Sebastian Andersson der beste Torjäger der Berliner in der vergangenen Saison. Er wird seit Wochen mit Clubs aus England und Schottland in Verbindung gebracht, da er eine relativ geringe Ausstiegsklausel besitzen soll. "Es gibt eine Option, die zeitlich befristet ist. Die läuft im Moment noch, aber definitiv nicht bis zum 4. Oktober. Wenn diese Option nicht gezogen wird, gehen wir davon aus, mit Sebastian Andersson zu planen", kommentierte Oliver Ruhnert die Personalie.

Endo hat Dolmetscher

Keita Endo hingegen soll Andersson im Idealfall in der kommenden mit zahlreichen Vorlagen füttern, doch die Unioner wollen ihm erst einmal Zeit zur Gewöhnung geben. Auf dem Platz stand er in Bad Saarow noch nicht, da er mit einer Zerrung nach Deutschland kam. "Wichtig ist, dass er in Ruhe ankommt. Er wird seine Zeit bekommen", versprach Ruhnert. In den kommenden zwei Wochen wird der Japaner von seinem Berater Thomas Kroth begleitet, zudem wird ihm ein Dolmetscher zur Seite gestellt, der sich mit fußballspezifischen Dingen auskennt. "Er versucht auch schon kleine Brocken Deutsch zu nutzen", verriet Oliver Ruhnert.