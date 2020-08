Elke Lang

Beeskow Die Künstler sind da, die Oper ist da, uns gibt es noch", verkündete am Wochenende ein wohlgelaunter Regisseur Lars Franke vor einer ziemlich tristen, da großen, leeren Hauptbühne auf dem Burghof Beeskow. Diese war coronabedingt nur zwei Sängern des Internationalen Opernkurses 2020 vorbehalten. Alle anderen hatte ihre eigenen Podeste vor der Bühne sowie rechts und links vom Publikum.

Lars Franke war zufrieden mit dem, was er gemeinsam mit Insa Bernds, der musikalischen Leiterin, und den acht Kursteilnehmern innerhalb von fünf Tagen als erstes Arbeitsergebnis dem Publikum vorstellen konnte: eine "Quarantäneoper". Sie war zusammengebastelt aus vierzehn Szenen verschiedener Glanzstücke der Literatur für Musiktheater vom 17. bis zum 20. Jahrhundert. Wolfgang Amadeus Mozart war mit fünf Werken vertreten. Auch die Opern "La Bohème" von Giacomo Puccini, "Eugen Onegin" von Peter Tschaikowski, "Der Rosenkavalier" gehören immer wieder zu den von den Kursteilnehmern für ihr weiterbildendes Studium vorgeschlagenen Opern. Mit Georges Gershwin "Porgy und Bess" aber kam diesmal eine absolut andere Farbe in das musikalische Geschehen. Das Duett "Bess, you is my woman now" lässt niemanden kalt. So richtig ins Schwelgen wurde das Publikum zum Schluss mit dem "Vilja-Lied aus Franz Lehàrs "Lustiger Witwe" gebracht – ein Ohrwurm als Begleiter auf dem Heimweg. Auch ein beliebtes und bekanntes Kunstlied hatte sich eingeschmuggelt, nämlich von Franz Schubert "Die Forelle", gesungen mit einer Angelrute in der Hand.

Lars Franke, der schon in den Jahren zuvor immer die turbulente Oper in der Scheune in Ragow inszeniert hatte, erklärte, wie das in dieser kurzen Zeit klappen kann: "Die Sängerinnen und Sänger kommen mit ihrem vorstudierten Repertoire zu uns, und wir suchen die Stücke aus, die sich am besten in einer Handlung unterbringen lassen." Quarantäne als Thema heißt erst einmal, oberflächlich betrachtet, Abstand halten. So bestand die erste Handlung darin, mit dem Gliedermaßstab in der Hand zu Mozarts "Hochzeit des Figaro" die Bühne zu vermessen, um den Abstand zwischen den Mitwirkenden festzulegen. Aber Quarantäne heißt auch Isolation, und Isolation schlägt aufs Gemüt. So spielten, oft mit dem Schalk in den Augen, Einsamkeit und Isolation eine Rolle. In der Arie des Sesto "Svegliatevi nel core" aus Händels "Giulio Cesare" ist der Handlungsbeschreibung im Programmheft zufolge Jana Marković in ihrer Rolle während der Einsamkeit und Isolation in Schwermut verfallen". Der Schalk, der dahintersteckt, wird daran deutlich, dass die Sängerin auf ihrer Seitenbühne dabei Kartoffeln für ein Abendessen schält. Drei Nummern weiter sitzt sie im "Rosenkavalier" allein am gedeckten Tisch, weil ihre "große Liebe" nicht gekommen ist, und lässt ihrer "Enttäuschung über die Einsamkeit freien Lauf", wie geschrieben stand. Zum Schmunzeln und gar Lachen regte an zu erleben, wie "die verlassene Aditi ein letztes Telefonat mit ihrem Verflossenen" führt, und dabei an der langen Telefonschnur von einer zur anderen Bühne zog, um ihn wieder zurückzuholen.

Optimismus zum Abschluss

Aus der Einsamkeit und Isolation heraus waren jedoch alle spätestens beim Finale mit dem Holzschuhtanz aus der "Lustigen Witwe". Mit "Lasst uns jauchzen und lasst uns springen" wurde klar: Es gibt ein Leben nach Corona. Und "dass Musik Brücken schlägt und Abstände überwinden kann", wie Lars Franke bei seiner Begrüßung prophezeite, ließ der stürmische Applaus erkennen. Aus Mixdorf waren zwei befreundete Paare gekommen. Sie waren begeistert. Die Stimmen seien sehr schön und klar und kämen gut durch Akustik zwischen dem Gemäuer zur Geltung. Die Atmosphäre sei fantastisch, die Organisation perfekt. In dieser Woche gehen die Proben weiter, bei gutem Wetter auch auf der Hofbühne. Ihre nächsten Auftritte haben die Sänger Freitag und Sonnabend auf der Burg bei der Operngala.