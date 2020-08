Segeln macht Spaß: Steuerfrau Sophia Mechler und Vorschoterin Lorelay Baites nutzen die guten Bedingungen und trainieren in ihrem "Cadet" auf dem Großen Müllroser See. Sie gehören zu den Jugendlichen, die einmal die Woche Segelunterricht bekommen. © Foto: Jörg Hanisch

Jörg Hanisch

Müllrose Segeln gehört wohl zu den ältesten Fortbewegungsarten der Menschheit auf dem Wasser mit Booten und wurde bei den alten Ägyptern schon rund 5000 Jahre vor Christus angewendet. Die Energie des Windes zu nutzen für die eigene Fortbewegung auf dem Wasser das übten am Sonnabend auch die Jüngsten der Sektion Segeln im Müllroser Sportverein.

Kontinuierlich wird dort seit 2009, dem Jahr der Gründung der Abteilung Segeln, der Nachwuchs gefördert und mit dem einmaligen Wassersport vertraut gemacht. Die Voraussetzungen für einen idealen Trainingstag waren am Sonnabend gut: Herrliches Hochsommerwetter und ein laues Lüftchen versprachen einen Seglertag wie aus dem Bilderbuch.

Auf dem Wasser des Großen Müllroser Sees tummelten sich schon Surfer, SUP‘s, Ruderer und Sonnenanbeter auf Luftmatratzen. Da hielt es auch Lorelay und Vincente Baites sowie Sophia und Constantin Mechler nicht lange am Ufer. Das Auftakeln ihrer "Cadet"-Jollen ging zügig von der Hand und als reine Mädchen- bzw. Jungenscrew ließen sie ihre Boote zu Wasser.

Vorher wurden die Lenzventile überprüft, die Takelage geordnet, die Segel vorbereitet. Ein letzter Kontrollblick am Steg, Segel setzen und das laue Lüftchen ausnutzen, um erst mal freies Wasser zu gewinnen. Man merkte auf beiden Booten saßen eingespielte Teams, die schon über Segelerfahrung verfügten.

"Hier geht es um die gemischte Familienehre", meinten die Mädels lachend, denn die Crews setzten sich aus Geschwistern zusammen, bei den Mädels Lorelay Baites und Sophia Mechler, bei den Jungs Vincente Baites und Constantin Mechler.

Mittlerweile war Trainer Andreas Gollne im Motorboot unterwegs, um die Bojen zu setzen, die das Revier markieren. Jugendtrainerin Daniela Budowski war derweil mit den Kleinsten beschäftigt. Unter tatkräftiger Hilfe von Papa, Mama und Opa wurden die "Optis" flott gemacht und auch zu Wasser gelassen.

Hier und da klemmte anfangs etwas, eine Steuerruder ließ sich nicht einsetzen, eine Schot vom Segel hatte sich verheddert, alles Dinge, die passieren. Doch nach kurzer Zeit waren die "Schäden" behoben und Andreas Gollne zeigte vom Begleitboot aus, wie Pinne und Schoten richtig zu halten sind. Für Segeldebütanten ist das gar nicht so einfach und doch erlernbar, denn nach fünf Minuten sah die Welt schon ganz anders aus. Ein Lächeln huschte über die Gesichter von Till und seinen Altersgenossen, als sie merkten, dass die Boote reagierten und ihrem Willen folgten.

"Es macht einfach Spaß"

"Siehst Du den Wind kommen?", fragte der Trainer vom Beiboot aus. Ungläubige Blicke von Till: "Nein?" war seine fragende Antwort. "Dort, wo sich das Wasser kräuselt, da ist der Wind. Du musst das Wasser beobachten", war der gute Ratschlag von Andreas Gollne und mit diesem Worten schickte er den jungen Segler wieder in die Weiten des Müllroser Sees.

Auch Daniela Budowski hatte in der Zwischenzeit ihr Boot segelklar gemacht und war unterwegs bei "ihren" Kindern und Jugendlichen. Auf die Frage, was am Segeln so fasziniert, kam fast immer die gleiche Antwort: "Es ist die Herausforderung aus dem Wind den optimalen Kurs herauszuholen, Natur zu genießen und zu entspannen. Es macht einfach Spaß!"

Um Boote, Wind und Kurse geht aus auch bei dem wöchentlichen Training der Kinder- und Jugendgruppe, jeweils sonnabends ab 14 Uhr. Auch Schnupperkurse können nach vorheriger Absprache belegt werden. Daniel Budowski freut sich über neue Gesichter in der Nachwuchsgruppe der Müllroser Segler.

Anmeldungen für Schnupperkurse und weitere Informationen erhält man unter Tel.: 0179 8898008. Voraussetzung, um am Segeltraining teilnehmen zu können, ist für die Altersgruppe ab etwa sieben Jahren, dass die Kinder schwimmen können und bereits das Bronzene Schwimmabzeichen haben.