Tatjana Littig

Bernau, Panketal (MOZ) In Bernau gibt es insgesamt 434 Straßen, inklusive Landesstraßen und Kreisstraßen. Von diesen 434 Straßen sind 88 nach einem Mann benannt – und lediglich elf nach Frauen.

Nicht enthalten sind in der Rechnung Straßen, deren Namen Sagen und Göttern entlehnt sind, so wie in Nibelungen der Fall. Der Öffentlichkeit dürfte kaum entgangen sein, dass Frauen auf Bernaus Straßenschildern stark unterrepräsentiert sind.

Als das Gewerbegebiet an der Albertshofer Chaussee entwickelt wurde, sei innerhalb der Stadtverwaltung der Wunsch entstanden, mehr Straßen nach Frauen zu benennen, informiert Nancy Kersten, Pressesprecherin der Stadt. Der Vorschlag wurde dem politischen Raum unterbreitet und mitgetragen. Gemeinsam einigte man sich damals auf das Thema Wissenschaftlerinnen.

Diese Entscheidung liegt viele Jahre zurück, beschlossen wurde die Straßennamensbenennung im Gewerbegebiet bereits 2006. Und so findet man in der Nähe der Albertshofer Chaussee beispielsweise die Marie-Curie-Straße, die Dorothea-Erxleben- und die Barbara-McClintock-Straße.

Je früher desto besser

Fest steht: Jede Straße, die gebaut wird, benötigt einen Namen – je früher umso besser, wenn möglich noch im B-Planverfahren. Denn diejenigen, die vorhaben, in dieser neuen Straße ein Haus zu bauen, brauchen für ihre Anträge eine Adresse.

Parallel zum B-Planverfahren unterbreitet das Bauamt in einer Vorlage einen Namensvorschlag für die zu bauende Straße. Oftmals liegen bereits Anregungen von Bürgern, politischen Vertretern oder Vereinen und Initiativen vor, erklärt Kersten. Diese werden geprüft und aufgegriffen. Die Vorlage mit dem Namensvorschlag wird dann in den politischen Gremien, zuletzt in der Stadtverordnetenversammlung entschieden.

Wenn keine Ideen von Dritten existieren, begibt sich das Bauamt im Vorfeld auf die Suche. "Hierbei ist viel Recherche nötig", erklärt die Pressesprecherin. Das Fachamt orientiert sich zum Beispiel an benachbarten Straßen, an der Geschichte des Ortes oder an einer örtlichen Besonderheit. So tragen die Straßen Im Blumenhag allesamt eine Blume im Namen. Haben die Stadtverordneten dem Vorschlag zugestimmt, beziehungsweise wurde ein in der Diskussion entstandener neuer Vorschlag beschlossen, wird der Beschluss zur Straßenbenennung im Amtsblatt veröffentlicht und gilt dann als rechtskräftig.

Zuletzt wurde in Bernau im Februar die Elli-Voigt-Straße im Ortsteil Schönow benannt. Die Anregung kam direkt aus dem Ortsteil, von der Arbeitsgemeinschaft Zeitgeschichte. Elli Voigt, eine Widerstandskämpferin in der NS-Zeit, hat in Schönow gelebt und gewirkt. Unter dem Straßennamen informiert ein Zusatzschild über die Frau.

Als Namensgeber für andere innere Erschließungsstraßen im neuen Wohngebiet in Schönow wurden weitere Widerstandskämpfer ausgewählt: Auguste Haase, Marie Burde, Wolfgang Knabe und Willi Seng.

Neue Namen gesucht

Es bleibt spannend: Zurzeit befinden sich in Bernau mehrere Bebauungsplangebiete in der Entwicklung – auch deren Straßen brauchen Namen. So, wie die Straßen im Neubaugebiet "Sechsrutenstücke" in Rüdnitz. Dort hat der Kultur- und Sozialausschuss angeregt, Bezeichnungen von Blumen, Bäumen oder Tieren aus der Region oder auch Märchentitel zu verwenden. Das sei unverfänglich.

Unverfänglich geht es währenddessen auch in Panketal zu. Die meisten Straßen dort sind nach Orten oder Flüssen benannt. 2015 wurde der Verbindungsweg in Schwanebeck in "Hannah-Arendt-Straße" umbenannt. Den Impuls dazu gab der heutige Bürgermeister Maximilian Wonke. "Da ringsum viele Autoren- und Schriftsteller schon verewigt waren, fand ich auch in der politischen Situation Hannah Arendt sehr passend", erklärt er heute. Neben der Hannah-Arendt-Straße gibt es in Panketal die obligatorische Rosa-Luxemburg-Straße. "Wir sollten in Zukunft bei Straßenbenennungen die Frauen durchaus mehr in den Vordergrund bringen", findet Wonke.