Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Der Tatra begeistert immer mehr Menschen. Diese Erfahrung macht Iris Riesebeck, die in ihrer Tatra-Galerie in Angermünde seltene, original erhaltene und restaurierte Einzelemplare hütet.

In diesem Jahr zeigt sie eine kleine Sonderausstellung inmitten der legendären Wagen. Es handelt sich um Bilder einer Tatra-Freundin, die selbst viele Jahre mit einem solchen Modell an Veranstaltungen, Ausfahrten und Fahrzeugschauen teilgenommen hat, die aber inzwischen verstorben ist. Ihr zu Ehren hat der Internationale Kreis der Tatra-Freunde die Ausstellung in Angermünde organisiert und zeigt einige Fotos. Dabei geht es um die Verbindung zwischen Oldtimern und Architektur, zwischen alten Karossen und uckermärkischer Landschaft. Schauplätze sind unter anderem das PCK Schwedt, das Schloss in Zichow, aber auch alte Hausfassaden in Angermünde. Viele Aufnahmen wurden mit großem Aufwand anschließend digital bearbeitet. Die Klubmitglieder, die an diesem Tag teils von weither anreisten, brachten ihre Fahrzeuge mit, sodass parallel auf dem Hof der Tatra-Galerie eine Auto-Schau zustande kam.