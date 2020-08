Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Wir wollen uns stärker vernetzen und die Umsetzung der Fahrradstrategie angehen", erklärte Evelyn Faust, Stadtverordnete für die Grünen im Freienwalder Stadtparlament, die Idee zur Fahrradtour. Dazu hatte sie ihre Parteikollegen aus dem Oderland und dem Barnim eingeladen: Clemens Rostock, Landtagsabgeordneter und verkehrspolitischer Sprecher, Sahra Damus, ebenfalls Landtagsabgeordnete und bald mit einem Bürgerbüro in Wriezen vertreten, Susanne Altvater, Abgeordnete im Kreistag MOL und Gemeindevertreterin von Falkenberg, Sebastian Gellert, Stadtverordneter aus Werneuchen, Hendrik Martens aus Altwustrow, neuestes Mitglied des in Gründung befindlichen Regionalverbandes, und Heike Wähner, Abgeordnete im Kreistag Eberswalde. Auch Anne Blunk, Sprecherin des neu gegründeten Ortsverbandes Wriezen und Danny Lenz, Bad Freienwalder Stadtverordneter für "Kurstadt für alle" waren am Freitag zum Treffpunkt an den Bahnhof nach Bad Freienwalde gekommen. Zudem Christian Wapler und Jannik Stehn vom ADFC. "Wir möchten gerne heute Kontakte knüpfen und vielleicht schon das ein oder andere Projekt in der Schublade haben, wenn die Fördermittel fließen", sagte Christian Wapler dieser Zeitung.

Finanzspritzen für Gemeinden

Über Fördermöglichkeiten informierte Clemens Rostock die Teilnehmer der dreistündigen Tour durchs nördliche Oderbruch. "Die Mittel haben sich zwar vervierfacht, sind aber noch zu wenig", sagte Rostock. Wie und wo investiert werden kann und muss, wurde den Teilnehmern der Grünen-Sommertour schnell bewusst: Vom Bahnhof Bad Freienwalde ging es über Wendtshof in Richtung Falkenberg über den "Theodor-Fontane-Radweg" und dann in Richtung Bralitz am Freienwalder Landgraben entlang, weiter bis nach Liepe ("Brandenburg-Tour"). "Die Radwege haben wohlklingende Namen, sind aber miserabel", schildert Evelyn Faust ihre Eindrücke. "Mit ihnen wird in den Reiseführern geworben und dann müssen die Radler solche Holperstrecken fahren…" Nicht nur für Gäste sei das unschön, sondern auch für Berufspendler. Denn nicht wenige würden mit dem Rad zum Bahnhof nach Falkenberg fahren, um dort den Zug nach Eberswalde und/oder Berlin zu nehmen. "Eigentlich eine Strecke von 20 Minuten, aber wie gesagt: der Zustand ist miserabel", bedauert die Stadtverordnete. Sahra Damus aus Frankfurt/Oder freute sich, in der Sommerpause die Gelegenheit zu haben, die Gegend, für die sie ebenfalls zuständig ist, in Augenschein nehmen zu können. "So komme ich auch mal raus und kann mir die Probleme vor Ort anschauen", freute sie sich. So zum Beispiel, dass wichtige Verbindungsstücke in der touristischen Infrastruktur fehlen.

ADFC veranstaltet Touren

Vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, Regionalgruppe Eberswalde, wird es an den kommenden Sommerwochenenden weitere Touren geben. So geht es am Sonntag zum Baasee. Die Tour startet in Eberswalde und führt über Hohenfinow zur Waldschänke am Baasee. Zurück geht es über Falkenberg, Niederfinow nach Eberswalde. Treffpunkt ist der Marktplatz in Eberswalde um 10 Uhr. Tourleiterin Käte Tavernier ist per Mail an kaete.tavernier@brandenburg.adfc.de zu erreichen. Zum Naturschutzbund (NABU) geht es am 30. August auf Erkundungstour nach Angermünde. Die Tour startet in Eberswalde und führt über Althüttendorf, Grumsin, Altkünkendorf nach Angermünde. Die Rückfahrt erfolgt mit dem Zug. Start ist ebenfalls wieder um 10 Uhr der Marktplatz in Eberswalde. Die Tourleitung übernimmt wieder Käte Tavernier.

Schließlich steht am 20. September, ab 10 Uhr auf dem Eberswalder Marktplatz startend, eine Radtour nach Polen an. Sie führt über Liepe und Hohenwutzen nach Polen und durch das wunderschöne "Tal der Liebe" nach Schwedt. Die Rückfahrt erfolgt ebenfalls mit dem Zug.

Weitere Informationen unter www.brandenburg.adfc.de/kreisverbaende/eberswalde/radtouren/radtouren