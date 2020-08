Jana Reimann-Grohs

Altlandsberg (MOZ) Sie ist der Shooting-Star der jungen deutschen Singer-/Songwriter-Pop-Szene – Leona Heine, eine junge, sympathische Frau aus Fredersdorf, die ihre musikalische Früherziehung im Nachbarort, in der Eggersdorfer Musikschule Hugo Distler, bekam. Dort lernt sie das Gitarrenspiel und beginnt auch ihre Karriere als Sängerin: Die Jugendliche schreibt sich ihre eigenen Texte von der Seele. Rockige Klänge bis feinfühlige Balladen präsentiert sie erst solo, ab 2010 mit ihrer eigenen Band "Never Out", die sie jetzt als "Leona and Friends" zu Auftritten begleitet.

Am 14. August gibt die Sängerin ab 19 Uhr mit Musikerfreunden ein Open-Air auf dem Schlosshof in Altlandsberg. "Es ist wichtig, dass wir Künstlern wieder eine Bühne geben, im Internet gibt es keine Applaus", sagt der Geschäftsführer und Organisator dieses Sommer-Konzertes Stephen Ruebsam. Angekündigt sind auch ein rappender Musikkollege, Percussion Artists und weitere Singer-/Songwriter.

Leona Heine begeistert im Verlauf ihrer musikalischen Entwicklung anfangs ein Publikum am Berliner Stadtrand, dann auch überregional mit mit selbst geschriebenen und komponierten Liedern. Seit ihrem ersten großen Erfolg 2009 (Sonderpreis) beim Grand Prix des Euro-Pop-Contests und 2010 beim bundesweiten Wettbewerb "Jugend musiziert" in der Kategorie Rock/Pop-Gesang werden es immer mehr. Die damals 16-Jährige wird erste Bundespreisträgerin und belegt drei Jahre später wieder Platz eins. Infolge wird sie mehrfach ausgezeichnet, ist 2016 Botschafterin für den Brandenburgtag in Hoppegarten und erhält ein Jahr später den Musiker Award "Song des Jahres” in der Kategorie Deutsch-Pop beim Deutschmusik Songcontest.

Musik macht sie, seit sie denken kann, sagt die 26-Jährige. Sie sei schon immer ein Teil von ihr. Mit fünf Jahren nimmt das in Berlin-Treptow geborene Mädchen eine Gitarre in die Hand, um sich darauf auszuprobieren. "Meine Eltern haben von klein auf mit mir zusammen musiziert. Bei dieser Leidenschaft ist es geblieben. Ich bin sehr glücklich, dass ich das auch ein Stück weit zu meinem Beruf machen konnte." Zurzeit studiert Leona Heine Musik an der Universität der Künste und Arbeitslehre an der Technischen Universität. Sie möchte Lehrerin werden. Nebenbei fährt sie als Coach mit dem Berliner Rockmobil an Schulen und vermittelt Kindern und Jugendlichen, wie Bandarbeit funktioniert.

Die Mutter spielte Mandoline in einem Orchester und fördert ihre Tochter mittlerweile als Managerin. Gleichzeitig ist sie ihre härteste Kritikerin: "Als erstes bekommt meine Mutter das Lied vorgetragen. Sie hilft dann bei Formulierungen." In ihren Liedern verarbeitet Leona Heine "alles Mögliche", sagt sie. Manchmal sei ein Lied schon nach 15 Minuten fertig, oder sie arbeitet erst später daran weiter, wenn sie kurz vorm Einschlafen oder unterwegs die Idee dazu hatte. Als "fröhliches Liebeslied, das in die Jahreszeit passt" bezeichnet Leona Heine ihr aktuelles Lied "Alles, was ich will", das sie auch beim Sommerkonzert in der Schlosskirche Altlandsberg präsentiert. Am 16. August tritt die junge Sängerin im ZDF-Fernsehgarten auf.