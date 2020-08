Silvia Passow

Märkisch Luch/ Kieck (MOZ) Schweine sind wirklich kluge Tiere. Sie liegen in der Mittagshitze dieses sonnigen Sommertages in ihren Hütten und dösen. Verlassen sind die herrlich schlammigen Kuhlen, in denen das kühle Nass zum Suhlen einlädt. Doch Schweine sind auch neugierig, und so dauert es keine drei Minuten, bis sich in Kieck die erste rosa Steckdosennase durch den Eingang einer der Hütten schiebt.

Der menschliche Besuch lockt, verspricht Abwechslung - velleicht haben die Zweibeiner eine Leckerei dabei? Das schwarz-rosa Sattelschwein läuft los, und hinter ihm drängen etwa ein Dutzend weiterer Schweinchen hinaus: Sie grunzen, scharren in der Erde, beschnuppern sich und wackeln dabei augenscheinlich vergnügt mit ihren Ringelschwänzchen. In konventioneller Haltung wären die wohl längst amputiert oder von Artgenossen abgefressen. Auf dem Landhof von Sinalkol in Kieck (Gemeinde Märkisch Luch) darf Schwein noch ganz Schwein sein. Zudem gehen hier gehen Ökolandbau und Suchttherapie eine Verbindung ein.

Perfekter Ort für Ökolandbau

In Kieck passt alles zusammen. Der winzige Ort ist gut erreichbar und ist doch abgelegen. Optimal für Menschen, die sich von einer lebensbeherrschenden Krankheit erholen wollen. Die, bevor sie nach neuen Perspektiven suchen, erst einmal zu sich selbst finden möchten. Auf diesem Hof locken nicht der Alkohol oder andere Suchtstoffe, hier locken frische Luft, sinnvolle Betätigung und herrliche Sonnenuntergänge über den Wiesen des Westhavellands.

Kieck sei, erklärt Thorsten Michalek, Geschäftsführer und Suchttherapeut, schon immer landwirtschaftlich geprägt. Das Gelände gehöre noch heute dem Dom zu Brandenburg an der Havel, war einst Vorposten der Havelstadt, daher der Name: Kieck. Als kurz nach der Wende der Verein Sinalkol das 80 Hektar große Grundstück pachtete, wurde auch die landwirtschaftliche Nutzung wiederbelebt. Allerdings nicht nach konventionellen Maßstäben.

"Wir wollen Qualität produzieren", sagt der 49-jährige Michalek. Alles, was hier auf Feldern und Weiden wachsen, gedeihen und später verkauft und genossen werden kann, sei nach "Biopark"-Standard zertifiziert. Die Arbeitsweise muss den Biopark-Richtlinien entsprechen. "Das heißt, dass unsere Enten und Gänse nicht nur einfach im Freiland, auf der Wiese stehen. Sie bekommen auch Schwimmmöglichleiten. Es sind Wasservögel, und da schreiben die Richtlinien die Bademöglichkeit vor", erklärt Michalek. Die Enten und Gänse sind ausschließlich für das Weihnachtsgeschäft bestimmt. Etwa eine Woche vor Weihnachten werden sie geschlachtet - alle auf Bestellung. Denn kein Tier soll sein Leben lassen, ohne hinterher in die Nahrungskette zu gelangen. Auch das gehört zur Hof-Philosophie. Neben Enten und Gänsen wohnen Hühner, auch sie haben ihren Wellness-Tümpel und viel Auslauf. Geräumiger hat es wohl nur noch die Mutterkuhherde. Etwa 45 Rinder liegen im Schatten der Bäume, die an ihre Weide grenzt.

Ein Stück weiter, auf dem Gemüseacker, leuchtet Rotkohl. Eine regional inzwischen eher selten gewordene Feldfrucht. Gurken, Tomaten und Rote Beete stehen zum Verkauf bereit. Auch das Gemüse wird in Bio-Qualität angebaut, gleiches gilt auch für Getreide und Heu.

Corona und der Ökolandbau

Sechzehn Mitarbeiter sind auf dem Gelände tätig. Dazu gehören zwei Landwirtinnen und ein Traktorist. 45 Therapieplätze gibt es eigentlich, im Moment sind es etwas weniger - Corona, mal wieder! Wer hier therapiert wird, kann in der Landwirtschaft mithelfen. Oder im hauswirtschaftlichen Bereich, der Küche, in der Tischlerei oder in der typenoffenen Kfz-Werkstatt. Verpflichtend ist das nicht, für die anstehende Arbeit werden Arbeiter eingestellt. Zu den Bewohnern in der Therapie kommen noch Mieter, ehemalige Patienten, die in Wohnungen leben. Sie verdienen ihr Geld als Saisonarbeiter bei Sinalkol oder in den Betrieben der Umgebung.

"Das war für uns während der Spargel-Ernte von Vorteil. Unsere Arbeitskräfte sind von hier", so Michalek. So sei das Spargel-Stechen gesichert gewesen, zu den Saisonarbeitern hätte sich ein Künstler aus Garlitz gesellt. "Wir hatten sogar mehr Kunden als üblich", sagt der Geschäftsführer. "Und viele der Neukunden wollen wiederkommen. Diese konnten wir mit Bioqualität überzeugen."

In der Cafeteria können Obst und Gemüse gekauft werden. Ebenso Eier, Schinken und Wurstprodukte vom Schwein. Neu sind Verkaufsstellen für Fleisch in Brandenburg an der Havel und Rathenow. In Kieck selbst sind keine Steaks, Filets etc. erhältlich. Geschlachtet wird traditionell nur in Monaten, deren Name ein "R" enthält, also von September bis April.

"Etwa eine Dreiviertelstunde Autofahrt braucht es, bis zu der kleinen Fleischerei, die für uns schlachtet", sagt Michalek und betont, dass die Schweine angstfrei in den Wagen steigen würden. "Sie wurden alle hier geboren. Autofahrten kennen sie nicht, verbinden damit keine Erfahrung", fügt er hinzu. Die Rinder werden über "Biopark" zum Schlachter gebracht. "Das Fleisch können sie sogar in Hipp-Kindernahrung finden", so Michalek.