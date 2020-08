Bärbel Kraemer

Hagelberg/Glien "Unsere Ortsfeuerwehr ist klein, aber schlagkräftig", so Ortswehrführer Arne Zotzmann über die Hagelberger Feuerwehr. Er ergänzt: "Und wir sind hoch motiviert." Gerade einmal vier aktive Kameraden bilden die Wehr, die damit die kleinste der Stadt Bad Belzig ist. Um aufgrund der Größe den Fortbestand derselben zu sichern, gehören die Kameraden seit vier Jahren offiziell zur Ortsfeuerwehr der Stadt Bad Belzig. "Wir haben damals gemeinsam nach einer Lösung gesucht und gefunden", sagt Zotzmann. Er uns seine Mitstreiter aus dem Ortsteil Hagelberg und dem bewohnten Gemeindeteil Klein Glien - Christian Reiter sowie Frank und Heiner Emmert - sind mit der Lösung zufrieden. Dass die Ortsfeuerwehr keine eigenständige Wehr mehr ist, hat keine Nachteile mit sich gebracht. Vielmehr profitieren die vier Kameraden und ihre Heimatdörfer Hagelberg und Klein Glien davon.

Der Nachwuchs - Joanna und Niclas Reiter sowie Timo Zotzmann - lernt so auch in der Bad Belziger Kinderabteilung das ABC der Feuerwehrarbeit. Und auch die vier Männer nehmen an den Ausbildungsstunden der Bad Belziger Kameraden teil. Sie sind damit auch mit deren Technik vertraut und auf hervorragendem Ausbildungsstand.

"Wir sind eine unterstützende Kraft für die Bad Belziger Ortsfeuerwehr", erklärt Arne Zotzmann weiter. Bei größeren Alarmierungen werden die Kameraden der Hagelberger Einsatzabteilung mit alarmiert. Kleineinsätze wie die Beseitigung von umgestürzten Bäumen oder infolge von Starkregenereignissen geflutete Keller in den beiden Ortslagen dürfen sie wiederum selbständig erledigen. "Diese Strategie hat sich bestens bewährt. Wir sind zwar keine eigenständige Ortsfeuerwehr mehr, aber wir können uns weiterhin selbst helfen und damit unsere Grundstücke schützen", so der Ortswehrführer.

Seit April 2005 lenkt Arne Zotzmann die Geschicke der Wehr. "Ich bin da hineingewachsen und könnte auch sagen, mit der Feuerwehr aufgewachsen", sagt er. Dann erzählt Zotzmann, dass sich bereits sein Vater und sein Opa in den Dienst der Feuerwehr gestellt hatten. Letzterer gehörte sogar zu den Gründungsmitgliedern der 1934 aus der Taufe gehobenen Freiwilligen Feuerwehr im damaligen Gutsdorf Klein Glien. Zeitgleich war im benachbarten Hagelberg ebenfalls ein "Löschzug" gebildet worden.

1962 wurde der Grundstein für das kleine Feuerwehrgerätehaus in Klein Glien gelegt. Viele fleißige Hände packten mit an, als es im NAW-Einsatz erbaut wurde. Mittlerweile ist es etwas in die Jahre gekommen. In seiner Funktion als Ortsvorsteher von Hagelberg und Klein Glien sagt Frank Emmert; "Über kleine Sanierungsarbeiten an unserem Gerätehaus würden wir uns sehr freuen." Denn die sind nötig. Im Interesse der beiden Orte, der Einwohner und der Kameraden, die im vergangenen Jahr immerhin sechsmal zu Einsätzen gerufen wurden. "Mit sieben Einsätzen im ersten halben Jahr war 2020 für uns schon ein sehr einsatzreiches Jahr", ergänzt der Ortswehrführer.

Unterwegs sind die Kameraden der Wehr mit einem VW T4, den sie 2017 von der Ortsfeuerwehr Bergholz übernommen haben. Mit seinen vier Sitzplätzen ist der TSF quasi passgenau auf die vier Kameraden zugeschnitten. Und obgleich das 1991 vom Band gelaufene Fahrzeug mittlerweile 228.365 Kilometer auf dem Tacho hat, versieht es zuverlässig seinen Dienst.

Nach einem Wunsch für die Feuerwehr befragt, wünschen sich die vier engagieren Feuerwehrmänner von Hagelberg und Klein Glien jedoch weder ein neues Domizil, noch ein neues Einsatzfahrzeug. "Wir suchen händeringend neue Mitglieder. Das ist unser größter Wunsch", sagt Ortswehrführer Arne Zotzmann.