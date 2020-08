red

Hamburg/Fläming Die am 6. Juni in Gömnigk anlässlich des 75. Jahrestages der Beendigung des Zweiten Weltkrieges von Wanderglockengießer Peter Glasbrenner aus Militärschrott gegossene Friedensglocke, auf der die Inschrift "Jagt dem Frieden nach mit jedermann" und das Wort "Frieden" in 15 Sprachen zu lesen ist, hatte am vergangenen Sonnabend in Hamburg ihre Glockenweihe und ist nun auf ihrer ersten Tour durch Norddeutschland mit einem Pferdetreck unterwegs. Mit heutigem Datum sollte sie auf ihrer vierten Etappe in Bomlitz angekommen sein. Großes Ziel ist nach insgesamt 20 Etappen am 23. August Marienfließ in der Uckermark, wo Brücks Pfarrer Helmut Kautz ein Kloster gegründet hat. An jeder der absolvierten Stationen wurde und wird die Glocke den Menschen vorgestellt. Jeder örtliche Würdenträger bekam und bekommt eine kleine Friedensglocke geschenkt.

Die Idee dahinter: "Pferde bringen den Frieden", sagte die russische Kulturchefin in Weliki Nowgorod. Auf dieses Wort hin zog ein Treck mit Friedensglocke 2018 von Deutschland nach Weliki Nowgorod in Russland. Aus diesem Erlebnis entstand der Wunsch eine Friedensglocke aus Waffenschrott im Sinne von "Schwerter zu Pflugscharen" zu gießen und per Pferdetreck 2025 nach Jerusalem anlässlich des 80. Jahrestages des Ende des Zweiten Weltkrieges zu bringen. Dieser Traum soll durch Trecks in Deutschland bekannt gemacht werden. Der erste Treck ist der Nordtreck dieses Jahr. "Wir wollen daran erinnern, dass von unserem Land und Volk der Schrecken des Krieges und das Verbrechen der Shoah ausgegangen ist. Wir verstehen unseren Pferdefriedensglockentreck als Teil unserer Verantwortung dafür, dass nie wieder so etwas geschehen darf", so Helmut Kautz als Vorsitzender des organisierenden Friedensglocken e.V.. Bis 2025 wollen die Vereinsmitglieder und deren Unterstützer jedes Jahr dreiwöchige Pferdefriedensglockentrecks in Deutschland durchführen. Mit den Trecks, die als Vorbereitung dienen, soll Schwung genommen werden für den großen Traum Jerusalem 2025. Weitere Infos: www.friedenstreck.de.