BRAWO

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Der Reit- und Fahrverein hat während der Sommerferien einen wahren Ansturm erlebt. Viele Familien nutzten die freie Zeit, um den Verein von Hans Günther Wittich und seinem Team kennenzulernen. Für viele Kinder der erste Kontakt mit einem Pferd überhaupt, dementsprechend strahlten die Gesichter. "Da kommen mir manchmal die Tränen", gibt Wittich zu.

Seit 40 Jahren lebt er für den Vereinsvorsitz, kennt jeden Winkel des Hofes an der Klinikallee und jedes der acht Vereinspferde aus dem Effeff. Zwischen 75 und 80 Kinder kommen mittlerweile einmal in der Woche zum Verein und können für einen geringen monatlichen Beitrag reiten, voltigieren und die Arbeit mit den Tieren kennenlernen. "Einige kommen mittlerweile sogar aus Berlin", so Wittich stolz.

Wünschen würde er sich für den Verein auch deshalb mehr Unterstützung seitens der Politik, da dem Verein während des Corona-Lockdowns viele Einnahmen fehlten. "Verlass war da nur auf unsere Mitglieder, die auch ohne Reitstunden zahlten", so Wittich. Umso größer ist die Freude nun über den Zuspruch und die steigende Zahl der Ehrenamtler, die sich auf dem Hof engagieren. Zu ihnen zählt unter anderem Bianca Schmidt, die kürzlich nach Brandenburg gezogen und mit Pferden aufgewachsen ist. Im Verein will sie ihre Leidenschaft leben und gleichzeitig neue Kontakte knüpfen.