Bad Belzig Polizeibeamte kontrollierten eine Gruppe junger Erwachsener in der Erich-Weinert-Straße. Bei einem 29-Jährigen wurde eine btm-verdächtige Pille aufgefunden und beschlagnahmt. Weiterhin ergab eine Abfrage seiner Daten in den polizeilichen Datensystemen, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Da der 29-Jährige den fälligen Betrag, in geringer vierstelliger Höhe, nicht aufbringen konnte, erfolgte seine Überstellung an eine Justizvollzugsanstalt.