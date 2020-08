Florentine Wendt

Rathenow Der Termin steht nun fest: Am Mittwoch, 23. September, soll es die Rathenower Abschlussparty im Brandenburger Lesesommer geben. Die Feier beginnt um 14.30 Uhr auf dem Schleusenplatz, also gegenüber der Stadtbibliothek. Dort werden auch die Lesesommer-Zertifikate an die erfolgreichen Teilnehmer übergeben. Außerdem sind eine Tombola und eine Premierenlesung aus "Die drei ???" geplant. Für Imbiss und Musik wird gesorgt. Bis 31. August können in der Stadtbibliothek noch Lesesommer-Bücher ausgeliehen werden.