BRAWO

Bad Belzig Ein 28- Jähriger lebte seine erhebliche Alkoholisierung am späten Samstagabend in der Rosa-Luxemburg-Allee auf offener Straße aus, indem er mitten in der Nacht in der Öffentlichkeit umher brüllte, minutenlang gegen sein Hoftor trat und vorbeigehende Anwohner und auch Familienangehörige verbal attackierte. Da der junge Mann auch von den eingesetzten Polizeikräften nicht beruhigt werden konnte und er weiterhin lautstark unterwegs war, musste er den Beamten ins Gewahrsam der Polizeiinspektion Brandenburg folgen, wo er seinen Rausch ausschlafen durfte.