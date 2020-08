BRAWO

Brandenburg an der Havel In der Bahnhofstraße in Kirchmöser geriet am Samstag eine Dixi-Toilette in Brand.Trotz zügiger Löschmaßnahmen durch die Feuerwehr, wurde das WC wurde durch die Hitze erheblich beschädigt.

Wie der Brand entstand, ist nun Gegenstand der laufenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Polizei fragt in diesem Zusammenhang: Wer hat die Tat beobachtet oder kann diesbezüglich Angaben machen?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Brandenburg unter der Telefonnummer 03381 560-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.