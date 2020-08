Dorf wo aktuell ein Loch zu sehen ist, wird am Sonnabend die neue Uhr angebracht. © Foto: B. Kraemer

Mützdorf In wenigen Tagen endet die "zeitlose Zeit" an der Mützdorfer Dorfkirche. Dass die kleine Kirchengemeinde sich das Ziel gesetzt hatte, die abhanden gekommene Turmuhr zu ersetzen, sprach sich in den zurückliegenden Monaten wie ein Lauffeuer herum.

Das das Vorhaben – der Startschuss für die Spendensammlung fiel im Februar – jedoch so schnell verwirklicht werden kann, überraschte selbst die Initiatorin Maria Petzold. Seit dem vergangenen Jahr engagiert sie sich als Kirchenälteste für die Kirchengemeinde Mützdorf. "Am Sonnabend um 15.00 Uhr beginnt die Montage des Ziffernblattes und der Zeiger", kündigt die 33-Jährige an.

Wann genau die ehemals vorhandene Turmuhr ihren Dienst quittierte, weiß niemand im Dorf. Nur soviel ist bekannt. Der 1880 erbauten Mützdorfer Backsteinkirche, die im Jahr darauf geweiht wurde, machte der in Berlin lebende Ingenieur Haesecke 1894 eine Kirchenuhr zum Geschenk. Die Freude war groß, zumal es um die kleine Gemeinde finanziell nicht zum besten bestellt war. Fortan kündete das Uhrwerk Dorfbewohnern und Vorbeikommenden zuverlässig die Zeit. Am Ende des Zweiten Weltkrieges blieb die jedoch Uhr stehen. Regungslos verharrten die Zeiger. Bis Lehrer Rahn sich der Sache annahm und die Turmuhr nach Berlin zur Reparatur bringen ließ. "Von dort fand sie jedoch nie wieder den Weg zurück nach Mützdorf und blieb verschollen", erzählt Maria Petzold.

Seit dem Ausbau des Uhrwerks klaffte im Mauerwerk unterhalb der Schalllöcher ein kleines Loch, Durch dieses waren die Zeiger mit dem innen liegenden Uhrwerk verbunden. Rund um das kleine Loch – kreisrund von Backsteinen eingesäumt – liegt die Putzfläche, die wiederum das Ziffernblatt samt Zeiger trug.

Wie die Uhr an der Südseite des Mützdorfer Kirchturmes ursprünglich ausgesehen hat, ist ebenfalls nicht überliefert. Einzig eine Ansichtskarte zeigt den Turm mit der Uhr. Doch ist die Abbildung auf der viergeteilten Postkarte so klein, dass über die Form von Zeigern und Ziffern nur spekuliert werden konnte.

In dieser Folge haben sich die Kirchengemeinde und Pfarrer Matthias Stephan entschieden, für die mit 140 Jahren noch junge Kirche einen schlichten und modern aussehenden Zeitmesser anzuschaffen.

Auf rund 3.500 Euro bezifferten Experten - der Bad Belziger Uhrmachermeister Harald Bartels und der Bergholzer Kunstschmied Jörg Mählis - die Kosten für das Projekt Kirchturmuhr. Das es jetzt verwirklicht werden kann, ist vielen zu Danken.

"Die Spendenbereitschaft hat mich ziemlich überwältigt. All denen, die dazu beigetragen haben, ein großes Dankeschön", sagt Initiatorin Maria Petzold und erzählt von Spenden aus der Einwohnerschaft, von Firmen und der Mittelbrandenburgischen Sparkasse. Jede einzelne hat Anteil daran, dass am Sonnabend die "zeitlose Zeit" an der Mützdorfer Kirche zu Ende geht.

Das neue Uhrwerk wurde in einer kleinen bayerischen Manufaktur bestellt. "Ursprünglich war davon ausgegangen worden, dass die Bestellzeit des Uhrwerkes drei Monate beträgt. Die kleine Manufaktur war jedoch recht flink, sodass Uhrmachermeister Harald Bartels schon mit den Vorarbeiten beginnen konnte", sagt Maria Petzold. Während in der Kunstschmiede von Jörg Mählis zeitgleich das passende Ziffernblatt für das Uhrwerk gebaut wurde.

Am Turm der Mützdorfer Kirche startet die Montage des Ziffernblattes und der Zeiger am kommenden Sonnabend um 15.00 Uhr.