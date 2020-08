Simone Weber

Rathenow "Laut & Bunt" war es am Samstag im Optikpark. Das jährliche Rathenower Jugendfestival hatte 2019 nicht stattgefunden. 2020 stand es wegen Corona zunächst auf der Kippe. Die elfte Auflage bot nun einen siebenstündigen Konzertmarathon verschiedener Bands, eröffnet um 16.45 Uhr.

Eine Premiere stellte die Podiumsdiskussion dar, die sich "Hass" widmete, wie er sich in Köpfen, im Alltag und im Internet teils offen äußert. "Die Meinungsfreiheit von Rechten sollte nicht das Maß der allgemeinen Meinungsfreiheit in unserer Gesellschaft werden", so Daniel Golze, Stadtverordneter der Linken, der sich gegen eine Beleidigung durch einen Rathenower Rechtspopulisten mit einer Anzeige wehrt. "Hass, ob des Geschlechts, auf Grund der Hautfarbe oder einer Einschränkung führt dazu, dass sich die Angegriffenen und Bedrohten zurückziehen. Das kann es nicht sein!", so die Politikerin Anke Domscheit-Berg, die für die Partei Die Linke im Bundestag agiert.

Neben dem Rathenower Schüler Juma Missfelder nahm auch Menschenrechtsaktivistin Irmela Mensah-Schramm an der Diskussion teil. Zu "Laut & Bunt" wurde sie mit ihrer Ausstellung "Hass vernichtet" eingeladen.

Seit beinah 35 Jahren dokumentiert die Berlinerin deutschlandweit Schmierereien mit diskriminierenden Aussagen im öffentlichen Raum. Danach versucht sie diese zu entfernen oder mit Farbe zu überstreichen. "Seit 2007 zähle ich die dokumentierten Hassbotschaften. Es sind fast 30.000 Fotos in 120 dicken Ordnern", so die Aktivistin, die für ihr Engagement auch schon Strafanzeigen in Kauf genommen hat.