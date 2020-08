Simone Weber

Premnitz (BRAWO) Ein riesiges Gemälde entsteht am sogenannten Bunkerkopf im Industriepark Premnitz. Auftraggeber ist die Energy from Waste GmbH. Die linke Seitenfläche des dreiteiligen Kunstwerks ist bereits fertig. Jetzt malt der Mögeliner Fassadenkünstler Marco Brzozowski am rund 1.000 Quadratmeter großen Mittelstück. Besuch erhielt er kürzlich vom havelländischen Landrat.

Die Arbeiten am ersten, rund 500 Quadratmeter großen Teilstück hatten im Mai begonnen. Die Hauptfiguren weisen mit zehn Meter Höhe für den Storch, dem acht Meter großen Jungen am Havelufer und immerhin noch 2,50 Meter Länge für die Rauchschwalbe im Flug beachtliche Dimensionen auf. Das mit 68 mal 15 Meter große Mittelstück entsteht gerade. Dafür arbeitet Brzozowski in einer Höhe zwischen 20 und 35 Metern.

"Bei der Fahrt mit dem Fahrstuhl am Gerüst bis in diese Höhe ist mir am Anfang auch etwas flau geworden. Aber da habe ich mich daran gewöhnt", erklärte der Künster dem erstaunten und gleichsam begeisterten Landrat Roger Lewandowski. "Für einen Quadratmeter Fläche brauche ich 460 Milliliter Farbe. Dazu kommt noch die Deckfarbe."

Im September will Brzozowski mit dem gesamten dreiteiligen Gemälde fertig sein. Das in Arbeit befindliche Mittelstück, das von der Bundesstraße 102 aus am besten zu sehen ist, zeigt ein kleines Fischerboot auf der Havel und am rechten Rand einen Singvogel im Rüttelflug. Am linken Rand beobachtet ein Fischotter die Szene. Das rechte, ebenfalls rund 500 Quadratmeter große Gemälde vereint typische Tiere unserer Heimat am Havelufer: Kranich, Fuchs, Hase und Reh.

Für den Fassadenkünstler sind die Bunkerkopf-Gemälde der mit Abstand größte Auftrag, den er je erhielt. In Schwedt gestaltete er in den letzten Jahren mehrere Fassaden öffentlicher Gebäude, wie das der Stadtwerke mit einer Gesamtfläche von etwa 6.500 Quadratmetern. Das bisher größte Einzelbild hatte eine Fläche von 1.300 Quadratmetern. Auch in Rathenow findet man einige von Brzozowski gestaltete Fassaden, so in der Brandenburger Straße.

"Die Fassade des Bunkerkopfes musste ohnehin saniert werden. Die ursprünglich rote Farbe zeigte hässliche Rostflecken. Diese wurden entfernt und die Fassade neu verputzt", erklärte EEW-Geschäftsführer Klaus Piefke. "Das aufwendige Gerüst stand also ohnehin. Und so entschieden wir uns, den Bunkerkopf durch Marco Brzozowski neu gestalten zu lassen."