MOZ

Pfingstberg (MOZ) Bei einem Verkehrsunfall auf der A11 sind vier Personen verletzt worden. Drei Fahrzeuge seien am Sonntag um 10.25 Uhr zwischen den Anschlussstellen Pfingstberg und Joachimsthal am Unfall beteiligt gewesen, wie die Polizeiinspektion Ost am Montag mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen mussten die Fahrer eines Opel Corsas und eines Dacia Sanderos staubedingt halten. Der 86 Jahre alte Fahrer eines dahinter befindlichen Skoda Octavias fuhr daraufhin auf den Opel auf und stieß dieses Fahrzeug gegen den Dacia. Dabei wurden seine 87-jährige Beifahrerin sowie die 74 und 72 Jahre alten Insassen des Opels und ein vier Jahre altes Kind im Dacia verletzt. Alle kamen in umliegende Krankenhäuser.

Als Sachschaden wird ein Betrag von 20.000 Euro geschätzt.