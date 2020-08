MOZ

Prenzlau (MOZ) Ein Mann hat am Sonnabend in der Brüssower Allee in Prenzlau randaliert und die 40-jährige Mieterin bedroht. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Der mit 1,4 Promille alkoholisierte und der Polizei bereits bekannte 31-Jährige wurde von den Beamten gestellt. Er erhielt eine Wohnungsverweisung und muss sich wegen Bedrohung und Sachbeschädigung verantworten.