MOZ

Ostprignitz-Ruppin Am Borker See wird weiterhin vom Baden abgeraten. "Mitarbeiter der Gesundheitsamtes Ostprignitz-Ruppin haben in der vergangenen Woche an den 39 in der Badesaison regelmäßig überwachten Badestellen Wasserkontrollen durchgeführt. Dabei sind an der Badestelle Borker See Blaualgen gefunden worden", teilte der stellvertretende Pressesprecher des Kreises, Manuel Krane, am Montag mit. "Die Badegäste werden durch Hinweisschilder an den betroffenen Badestellen darauf aufmerksam gemacht." Zudem wurde lediglich eine Sichttiefe von 40 Zentimetern in dem Gewässer gemessen. Bei den Tests wurden ansonsten an keiner Badestelle gesundheitlich bedenkliche mikrobiologische Belastungen festgestellt und die hygienischen Überprüfungen der landseitigen Flächen der Badestellen erbrachten keine Beanstandungen. Die nächsten Kontrollen erfolgen Ende August.