MOZ

Seefeld (MOZ) Wegen einer Handgranate hat die Polizei am Samstagnachmittag eine Badestelle am Haussee an der Löhmer Chaussee in Seefeld gesperrt.

Ein Mann hatte sie mit einem Metalldetektor im knietiefen Wasser gefunden. Der Munitionsbergungsdienst holte die Handgranate ab.