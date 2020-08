MOZ

Joachimsthal (MOZ) Zwei Unbekannte haben am Samstagabend in der Grimnitzer Straße in Joachimsthal versucht, einen VW Caddy zu stehlen.

Der Besitzer saß im Garten mit anderen Personen zusammen, als plötzlich ein Motorengeräusch vom Caddy zu hören war, teilte die Polizeidirektion Ost am Montag mit. Die Unbekannten fuhren gegen 22.45 Uhr mit dem Auto davon, die Polizei verfolgte sie. Auf einem Feld ließen die Täter den Caddy stehen und flüchteten zu Fuß. Im PKW lagen ein Handy und ein Feuerzeug. Beide Gegenstände stellte die Polizei zur Untersuchung nach Spuren sicher.