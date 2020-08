Sandra Euent

Nauen (BRAWO) Am späten Sonntagabend ist ein junger Motorradfahrer in Nauen vor der Polizei geflohen und gestürzt. Die anschließende Flucht in Maisfeld beendete der Polizeihubschrauber.

Polizeibeamte auf Streife hatten den Fahrer ohne Kennzeichen an seiner Maschine bemerkt. Die Beamten wollten den Fahrer anhalten, dieser gab jedoch Gas und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Der Motorradfahrer fuhr dabei zu schnell durch eine Rechtskurve und kam nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Mann flüchtete dann zu Fuß durch ein Maisfeld und aufgrund der Dunkelheit nicht gleich gefunden werden.

Daraufhin wurde unter anderem der Polizeihubschrauber hinzugezogen, der den 20-jährigen Havelländer schließlich fand und die Beamten am Boden zu ihm geleiten konnte. Der Mann war verletzt und wurde vom Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Der Motorradfahrer hatte keinen Führerschein. Eine Anzeige wurde aufgenommen. An dem Motorrad entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro.