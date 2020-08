Siegmar Trenkler

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) In Ostprignitz-Ruppin gibt es drei neue Coronafälle. Zum einen handelt es sich dabei laut Kreissprecher Alexander von Uleniecki um eine ältere Frau, die positiv aufs SARS-CoV-2-Virus getestet worden ist. Zum anderen ist bei einer Fehrbellinerin das Virus bei einem stationären Aufenthalt in einer Einrichtung außerhalb des Landkreises festgestellt worden. Eine dritte positiv getestete Person ist eine Frau aus Berlin, die sich mit ihrem Ehemann im Bereich des Segelflugplatzes in Neuruppin aufgehalten und in der Nähe campiert hatte.

Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen im Landkreis liegt aktuell bei 97, zu denen noch einmal drei so genannte klinische Fälle kommen. Laut von Uleniecki sind 93 Menschen genesen, darunter auch die Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet. Ein Säugling aus der Familie zeige inzwischen keine Symptome mehr. Ein Erwachsener, der wegen des schweren Krankheitsverlaufs zwischenzeitlich sogar stationär behandelt werden musste, konnte entlassen werden. "Er wurde zuletzt aber noch schwach positiv getestet, weitere Tests sind hier veranlasst worden", so der Kreissprecher.