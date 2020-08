Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Der frühere Stadtsprecher und Bürgermeisterreferent Gilbert Collé ist seit 1. August Referent für Kommunales bei den Stadtwerken Oranienburg. Die Personalie sorgte für Diskussionen auf Facebook. Der Holding-Aufsichtsratsvorsitzende und Linke-Fraktionschef Ralph Bujok zeigte sich "irritiert" und kündigte eine Anfrage an den Bürgermeister in der Stadtverordnetenversammlung am kommenden Montag an.

Während sich die Stadtwerke zu der Personalie nicht äußern wollten, erklärte die Stadtverwaltung am Montag auf Anfrage, Collé werde bei den Stadtwerken "mit wichtigen Themen betraut, so zum Beispiel dem Aufbau des öffentlichen W-Lan in Oranienburg. Das Arbeitsverhältnis mit der Stadt Oranienburg bleibt jedoch weiterhin bestehen. Es wurde also keine neue Stelle in den Stadtwerken geschaffen. Der Personalrat der Stadtverwaltung hat der Entscheidung zugestimmt." Dem vorausgegangen war auch die Frage, ob die Referentenstelle zuvor ausgeschrieben war.

Collé war als Referent abgesetzt worden, weil Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) unzufrieden mit dessen Arbeit war. Da Collé jedoch mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag ausgestattet wurde und als Stabsstellenleiter formell einem Amtsleiter gleichgestellt war, musste zunächst eine Weiterbeschäftigung für ihn gefunden werden. Christian Howe (CDU), Stadtverordneter und Holding-Aufsichtsratsmitglied schrieb dazu auf Facebook: "Langsam platzt auch mir die Hutschnur. Unsere Stadtgesellschaften sind nicht das Auffangbecken für die vergeigte Personalpolitik des Bürgermeisters."

Neuer Bürgermeisterreferent ist seit 15. Juli Ralph Kotsch, zuletzt Sprecher von Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) in Potsdam.