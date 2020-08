MOZ

Strausberg (MOZ) Ein 22-jähriger Mann wurde am Montag um 1.40 Uhr bei einer zu lauten Party in Strausberg festgenommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten sich Anwohner an der Landhausstraße von der Musik gestört gefühlt.

Die Polizei kontrollierte daraufhin den Bereich und stellte acht Personen im Alter zwischen 17 und 22 Jahren auf dem SEP-Gelände fest. Ihre Personalien wurden festgehalten und dabei stellte sich heraus, dass der 22- Jährige mit Haftbefehl gesucht wird. Er wurde vorläufig festgenommen.