Bad Freienwalde (MOZ) Radikal mit Pfefferspray ging ein 55-jähriger Mann gegen zwei junge Männer vor, die am Freitagnachmittag in einem Verbrauchermarkt in Eduardshof in Bad Freienwalde einkauften.

Sie hatten keinen Mund-Nase-Schutz auf und wurden von dem 55- Jährigen angesprochen, teilte die Polizeiinspektion Ost am Montag mit. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung, die damit endete, dass der Ältere Tierabwehrspray versprühte. Die beiden Angegriffenen erlitten Atemwegsreizungen. Der Angreifer wird sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen.