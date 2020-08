MOZ

Bad Freienwalde (MOZ) Unter Drogeneinfluss hat ein Jugendlicher in Bad Freienwalde versucht, mit seinem Moped vor der Polizei zu flüchten.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, fuhr der Jugendliche am Sonnabend durch die Stadt. Als ihn die Polizei kontrollieren wollte, schaltete er das Licht aus und flüchtete mit zu hoher Geschwindigkeit. In Altranft konnte er gestoppt werden, wo die Polizei mehrere Vergehen feststellte: Der 16- Jährige besaß nicht die erforderliche Fahrerlaubnis, ein Drogenschnelltest verlief positiv und die Zulassung des Zweirades war erloschen.

Zunächst begleitete die Polizei den Jugendlichen zu einer Blutprobe ins Krankenhaus, dann stellte sie das Moped und den Führerschein sicher. Dann fertigte sie Anzeigen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wegen Kennzeichenmissbrauchs und wegen Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel. Anschließend wurde er an die Erziehungsberechtigten übergeben.